A Seleção Nacional realiza, na manhã desta segunda-feira, o último treino com vista à receção à Espanha, no derradeiro encontro da fase de grupos da Liga das Nações (amanhã, 19H45). Fernando Santos teve os 25 jogadores à disposição. João Félix já havia treinado na véspera e Cristiano Ronaldo apresentou-se sem qualquer tipo de proteção facial, depois do corte no nariz sofrido no jogo com a Rep. Checa.