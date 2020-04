«Portugal dá outra vez o exemplo»: depois de Costa, espanhóis rendidos ao discurso de Rui Rio

A carregar o vídeo ...

As declarações de Rui Rio, líder do Partido Social Democrata (PSD), no debate sobre o pedido de autorização da declaração do estado de emergência, no passado dia 18 de março, estão agora a fazer eco na imprensa espanhola. Depois das palavras do primeiro-ministro António Costa , que apelidou de "repugnantes" as palavras de Wopke Hoekstra, ministro das finanças holandês, a propósito do trabalho desenvolvido pelo governo espanhol face à propagação do surto do novo coronavírus, é a vez do líder da oposição 'ganhar protagonismo' no país vizinho. "Portugal dá outra vez o exemplo: as palavras do líder de oposição que o mundo aplaude" é o título que dá o jornal espanhol 'AS' às declarações de Rui Rio. [Vídeo: AR TV]