Portugueses à conquista de Abu Dhabi no Fight Night K1 Pro

Abu Dhabi vai ser o mundo dos desportos de combate no próximo sábado, com a disputa do UAM Fight Night K1 Pro, no Mubadala Dom, Al Jazira Club. O cartaz principal, com início às 20 horas locais (16 de Lisboa) será mesmo encabeçado por um português, na luta pelo título de peso meio-médio entre André Santos e o espanhol Khyzer Nawaz. No cartaz preliminar, com arranque pelas 17 horas locais (13 horas em Portugal), Débora Évora defrontará a austríaca Stella Hemetsberger e Leandro Miranda defrontar Ibraheem Bilal. Toda a ação do UAM Fight Night K1 Pro poderá ser seguida a par e passo no site de Record. Não perca!