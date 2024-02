Postecoglou e a "desilusão" no último dia de mercado: «Acabou por ir para a Ferrari...»

A carregar o vídeo ...

Ange Postecoglou, treinador do Tottenham, surpreendeu tudo e todos esta sexta-feira quando, em conferência de imprensa, começou por revelar que ficou "desiludido" com a direção dos spurs por não ter conseguido contratar o alvo que queria no mercado de inverno. "Provavelmente a única desilusão foi ontem, porque pensava que havia uma boa oportunidade para nós, mas o clube sentiu que não era a decisão acertada. Mas acabou por ir para a Ferrari... Olhem para vocês, já estavam prontos para escrever!", brincou o técnico, fazendo referência à saída de Lewis Hamilton da Mercedes no final da temporada da Fórmula 1 . (: BeanymanSports)