Um poster gigante a homenagear as lendas do Manchester United que vestiram a camisola 7 figurava em Old Trafford há apenas 12 dias mas foi agora arrancado, em plena cisão entre Cristiano Ronaldo e o emblema inglês. O avançado português era um dos presentes na ação publicitária onde estavam incluídos David Beckham e Byran Robson.