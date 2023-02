Pote marcou o penálti ao Sp. Braga e Ricardo Esgaio ficou com... o café

A carregar o vídeo ...

O Sporting já goleava o Sp. Braga por 4-0 quando Nuno Almeida assinalou um penálti penalizando uma falta de Victor Gómez sobre Fatawu. Com a vitória assegurada já nos descontos, o público em Alvalade começou a pedir que fosse Esgaio a bater o castigo máximo , mas Pote era o jogador designado e optou por não ceder à pressão do público pois, uma falange de adeptos, ainda pretendia que fosse Chermiti a ter a oportunidade. Certo é que foi mesmo o camisola 28 a marcar, como estava previsto, após trocar algumas palavras com Ricardo Esgaio.Dado o impacto do episódio, o Sporting hoje decidiu brincar com a situação e, nas suas redes sociais, vai divulgar curtos vídeos com os jogadores a tomarem decisões momentâneas com finais diferentes. No Twitter, em relação ao café, foi Esgaio a levar a melhor sobre Pote.