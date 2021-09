Praxe de Lucas Veríssimo na seleção do Brasil: conta história, vai às lágrimas e é aplaudido de pé

A carregar o vídeo ...

Num clima de muita alegria, a seleção brasileira fez o habitual 'batismo' dos estreantes na convocatória da canarinha. Lucas Veríssimo,de Tite e, assim, teve de falar para toda a comitiva. Num começo tímido, o defesa brasileiro agradeceu aos companheiros e ao staff técnico, porém os veteranos da seleção, como Neymar e Casemiro, não ficaram satisfeitos apenas com o agradecimento e pediram ao jogador do Benfica para relaxar e falar mais. Lucas Veríssimo aceitou e acabou por contar uma história emocionada sobre o seu pai. O central não conseguiu segurar as lágrimas e foi aplaudido por toda a comitiva canarinha. [Créditos: CBF]