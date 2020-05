Prefeito de Manaus chora ao pedir a Bolsonaro que respeite coveiros e pessoas que estão a morrer

A carregar o vídeo ...

Manaus é uma das regiões do Brasil mais afetadas pela pandemia do novo coronavírus e o prefeito está cansado de pedir ajuda ao governo de Bolsonaro, que tarda em chegar. Nesta entrevista à CNN Brasil, Arthur Virgílio chora ao recordar que Bolsonaro disse 'não sou coveiro', pois tem muitos coveiros doentes na sua região. Pede que o presidente respeite as pessoas que estão a morrer e que "pare de fazer do povo brasileiro que está a morrer de covid-19 o seu adversário de todos os dias". (Vídeo CNN Brasil)