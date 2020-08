Prejuízo de milhões em 'acidente de luxo' entre dois super-carros: veja as imagens

A carregar o vídeo ...

Está a ser tratado como um 'acidente de luxo', e não é para menos. Um Porsche 911 e um Bugatti Chiron colidiram no cantão de Ticino, no sul da Suíça, e provocaram prejuízos milionários aos donos das viaturas. Segundo a imprensa italiana, terá sido uma autocaravana a provocar as filas de trânsito que motivaram ultrapassagens mal calculadas por parte dos condutores do Bugatti Chiron e do Porsche 911. O único ferido acabou mesmo por ser o condutor da autocaravana. Mas os prejuízos, esses, ficaram para os donos dos carros: estima-se que os danos causados nos veículos sejam de cerca de 3,5 milhões de euros [Vídeo Youtube]