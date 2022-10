A carregar o vídeo ...

O Real Madrid bateu este domingo o Barcelona no 'El Clásico' (3-1) , assumindo, com três pontos de vantagem para os catalães, a liderança da LaLiga. No final da partida, os merengues fizeram a festa no balneário, com Rüdiger a dar 'show' e a arrancar aplausos dos colegas com alguns passos... de dança. (: Real Madrid)