Luis Rubiales continua no olho do furacão em Espanha e as polémicas não se limitam ao já famoso beijo a Jenny Hermoso. Agora surgem imagens do presidente da Federação Espanhola de Futebol, em plena tribuna do estádio onde se jogou a final do Mundial feminino, com a rainha Letícia e Infanta a seu lado, a celebrar de forma efusiva, chegando a agarrar as partes baixas.