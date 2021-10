A carregar o vídeo ...

António Pires Andrade, presidente da Mesa da AG do Benfica, destacou o facto de ter sido batido o recorde de votantes em eleições no Benfica - número, para já, superior a 39 mil - e não quis comentar as declarações de Luís Filipe Vieira, que confessou ter votado em Rui Costa, o que gerou críticas da Lista B