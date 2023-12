A carregar o vídeo ...

Alberto García, presidente das casas (Peñas) do At. Madrid, deixou duras palavras para João Félix, dois dias depois do polémico golo e festejo ao serviço do Barcelona. Ao programa El Larguero, da Cadena SER, García apelidou o português de "mal agradecido" e acusou-o de ter "mordido a mão que lhe deu de comer".