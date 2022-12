Presidente de região autónoma espanhola critica abertamente família de Cristiano Ronaldo: «Parece pornografia da mais dura»

A carregar o vídeo ...

O governo espanhol aprovou o terceiro pacote anticrise e o momento é de apertar os cintos no país vizinho. Miguel Ángel Revilla, presidente da região autónoma de Cantábria, não esqueceu a conjuntura e atacou a família de Cristiano Ronaldo, pelo presente recebido no Natal por parte do futebolista português, e difundido nas televisões em Espanha. "Pareceu-me pornográfico. Peço um pouco de pudor pelo que está a passar. O facto de que essas coisas aparecerem na televisão não é moral. Esse tipo de atitude parece a pornografia da mais dura", vincou o político espanhol. [Imagens: La Sexta]