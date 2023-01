A carregar o vídeo ...

Duilio Alves, presidente do Corinthians, marcou esta sexta-feira presença no 'Donos da Bola', programa apresentado pelo antigo jogador brasileiro Neto, e contou tudo sobre a saída de Vítor Pereira do timão, frisando que mantinha "conversas diárias" com o treinador português, que lhe "transmitia que queria ficar". (Vídeo: YouTube/Os Donos da Bola)