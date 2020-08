A carregar o vídeo ...

No mesmo dia em que o Grémio se despediu de Everton 'Cebolinha', o presidente do emblema gaúcho falou da operação e assumiu que acabou por ser o negócio possível, depois de vários adiamentos da sua saída. Romildo Bolzan vai mais longe e assume até que o próprio jogador poderá não ter feito o melhor negócio para si com esta troca.