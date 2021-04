Presidente do Liverpool faz 'mea culpa' e assume: «Sou o único responsável por tudo isto»

A carregar o vídeo ...

John Henry, presidente do Liverpool, assumiu esta quarta-feira a total responsabilidade pelo transtorno causado em torno dos adeptos, jogadores e restantes membros do clube "nas últimas 72 horas", após anúncio da Superliga Europeia . Num longo vídeo publicado nas redes sociais do clube, o dirigente máximo dos reds afirma ainda que o projeto da competição "nunca iria para a frente sem o apoio dos adeptos". [Vídeo: Liverpool / Twitter]