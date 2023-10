A carregar o vídeo ...

Leila Oliveira garante que não há qualquer conflito de interesses pelo facto de a equipa do Palmeiras viajar num avião que a presidente do clube comprou e colocou à disposição da equipa principal, liderada por Abel Ferreira. "O avião é meu, comprei com o meu dinheiro. Sou eu que pago todas as despesas." (Vídeo ESPN Brasil)