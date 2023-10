Presidente do Palmeiras fala do futuro de Abel Ferreira e avisa adeptos: «Fica chateado com o problema da violência»

A carregar o vídeo ...

Leila Oliveira, presidente do Palmeiras, revelou numa conferência de imprensa que quer continuar com Abel Ferreira ao leme da equipa se vencer as próximas eleições. O contrato do treinador português termina no final de 2024. No entanto, a responsável avisa que o técnico não está confortável com as ameaças e a violência que nos últimos tempos têm pautado a vida do clube. "Algumas pessoas têm a memória muito curta, não tenho dúvida nenhuma que o Abel é o maior treinador da história do Palmeiras. Mas não tem a obrigação de vencer todos os campeonatos". (Vídeo ESPN Brasil)