Presidente do Palmeiras provoca Flamengo: «Que vão jogar na Europa, o Real Madrid está à espera»

Leila Pereira deixou esta sexta-feira duras críticas à postura do Flamengo e também aproveitou para lançar algumas indiretas ao rival carioca de forma irónica - nomeadamente a alusão ao Real Madrid. Em causa a forma como o Mengão se tem comportado nas reuniões da Libra, um grupo que reúne os principais clubes do Brasil, algo que desagradou bastante à dirigente máxima do Palmeiras.