Marcelo Teixeira, presidente do Santos, explicou os contornos do negócio de Marcos Leonardo para o Benfica . Em declarações ao portal 'De Olho no Peixe', o máximo dirigente do emblema brasileiro garantiu que respeitou a vontade do jovem avançado, de apenas 20 anos. (: Twitter/De Olho no Peixe)