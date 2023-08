Prima de Rubiales revela: «A mãe dele chora o dia todo e não dorme»

A carregar o vídeo ...

Uma prima de Luis Rubiales falou esta segunda-feira à imprensa espanhola, à porta da igreja onde a mãe do presidente da federação espanhola, "até que Jenni Hermoso diga a verdade". Segundo a mulher, toda a família tem sofrido muito com a polémica que nos últimos dias estalou em Espanha, depois do polémico beijo que o líder federativo deu na jogadora após a conquista do Mundial feminino, na Austrália. (Vídeo El Chiringuito de Jugones/Twitter)