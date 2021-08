Primoz Roglic fugiu, arriscou e acabou a sofrer uma queda

A carregar o vídeo ...

Primoz Roglic até ganhou tempo a alguns dos concorrentes nesta 10.ª etapa da Vuelta'2021, mas o seu dia ficou marcado por uma queda sofrida na descida final que deixou os fãs do esloveno (e a sua equipa) a temer o pior. Roglic acabou a tirada no primeiro grupo de favoritos, perdeu a liderança para Odd Christian Eiking, mas manteve a concorrência direta à mesma distância, mas a dúvida é mesmo se esta queda terá alguma consequência para as 11 etapas que ainda faltam...