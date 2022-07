Proença e as declarações benfiquistas no sorteio da Liga: «Há pessoas que têm mais dificuldade em expressar-se»

A carregar o vídeo ...

Pedro Proença, presidente da Liga Portugal, prestou declarações aos jornalistas no final da gala Kick-Off 2022/23. Questionado sobre a eventualidade de as intervenções do Benfica na cerimónia terem sido sob protesto, o dirigente atirou: "Às vezes há pessoas que têm mais facilidade ou dificuldade em expressar-se", disse.