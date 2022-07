Provocação sobre o Arsenal leva Unai Emery a mostrar dedo do meio a adeptos

A carregar o vídeo ...

O Villarreal viajou até Inglaterra - onde este domingo defronta o Fulham num particular de pré-temporada - e Unai Emery foi um dos elementos mais requisitados do 'submarino amarelo'. O treinador espanhol assinava autógrafos quando recebeu um 'falso elogio' de um adepto - "acho que estiveste muito bem no Arsenal!" -, que o próprio parece ter percebido... pelo menos a julgar pela sua reação. (Vídeo: TikTok)