O PSG viajou para Faro com 28 jogadores e permanecerá no sul do país até terça-feira de manhã antes de viajar para Lisboa e treinar ao final do dia no Estádio da Luz tendo em vista a final a 8 da Liga dos Campeões. A CMTV registou o momento em que Neymar saiu do avião.