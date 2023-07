Puma revela equipamento visitante do Milan para 2023/24

A carregar o vídeo ...

O Milan e a Puma revelaram esta quinta-feira o equipamento visitante dos rossoneri para 2023/24. Inspirado na moda e no design da cidade italiana de Milão, o 'kit' de cor branca, com duas faixas na vertical (vermelha e preta) sobre o escudo da equipa (em branco) remonta ao icónico equipamento lançado pelo emblema da Serie A em 1910. O traje do Milan já está disponível para compra nos lugares habituais. [Vídeo: Puma]