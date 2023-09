Puzzle 3D do Estádio da Luz traz boas recordações a Bruno Aguiar

A carregar o vídeo ...

Se há temporada que Bruno Aguiar não esquece é a de 2004/05. O novo Estádio da Luz ainda cheirava a novo – foi inaugurado em novembro de 2003 – quando serviu de palco para a festa do 31.º título de campeão nacional do Benfica. Qual Marquês de Pombal... "Fomos campeões no Bessa, viajámos para Lisboa e, ao contrário do que costuma acontecer, não fomos para o Marquês e festejámos no nosso novo estádio. Era a primeira vez que éramos campeões na nova casa. Foi uma cerimónia bonita e que vai ficar marcada para sempre", diz o antigo médio que, com a réplica do nosso jornal nas mãos, diz sentir-se "orgulhoso" por ter jogado na Luz. "Para além desse dia, recordo ainda a vitória por 1-0, em casa, frente ao Sporting. Sentimos, nesse jogo, que tínhamos dado um passo de gigante rumo ao título", recorda ainda o ex-jogador. Para ajudar a eternizar as memórias "especiais", Bruno Aguiar conta com a maqueta do nosso jornal, cujas peças todos os leitores poderão adquirir, gratuitamente, nas próximas edições de Record.