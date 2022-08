Quando duas estrelas da Internet se juntam: Luva de Pedreiro conheceu Khaby lame e foi engraçado

A carregar o vídeo ...

Khaby lame ficou conhecido em 2020 com publicações que não comentava, apenas dava conta do quão fáceis seriam executar determinadas ações. Um fenómeno mais recente é o do Luva de Pedreiro, jovem brasileiro que jogava futebol num campo modesto. Depois da Internet dar 'palco', a mesma Internet mostrou-os agora juntos em vários momentos cómicos.