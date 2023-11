«Quando é que João Neves forçou a saída do Benfica por 15 M€ porque jogou a lateral-esquerdo num treino?»

A carregar o vídeo ...

Bernardo Silva concedeu uma entrevista exclusiva ao 'Primeira Pessoa' da RTP.

Em conversa com a jornalista Fátima Campos Ferreira, o internacional português recordou o momento da sua saída do Benfica para o Monaco, a troco de 15 milhões de euros, apontando o dedo ao antigo presidente do clube, Luís Filipe Vieira, e ainda a "um grupo de quatro ou cinco pessoas que, se percebessem de futebol, diria eu, que tinham visto as coisas de outra forma.". Vítor Pinto, subdiretor de Record, comparou essas declarações com o caso de João Neves.