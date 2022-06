Quando Fernando Madureira meteu Villas-Boas "no coração de todos os portistas"

A carregar o vídeo ...

Numa reportagem do Canal Plus emitida em novembro de 2020, quando André Villas-Boas orientava o Marselha, o líder dos Super Dragões, Fernando Madureira - que nas últimas horas teceu duras críticas assumida candidatura do treinador à liderança do FC Porto -, já vaticinava o regresso de AVB ao clube "como presidente" dado estar "no coração de todos os adeptos".