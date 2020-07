Quando Jorge Jesus disse que Everton Cebolinha é um dos melhores do Brasil e superior a... Pedrinho

A carregar o vídeo ...

Everton Soares, mais conhecido no mundo do futebol por Cebolinha, conta com mais um clube interessado: o Benfica. Os encarnados estão a apostar em várias frentes e Record sabe que o interesse no extremo brasileiro é real, estando a ser avaliadas as condições para avançar para um possível negócio. Em março deste ano, ainda como treinador do Flamengo, o português esteve na Fox Sports Brasil e foi convidado a fazer uma análise a Pedrinho, jogador contratado pelo Benfica. Jesus disse que existem jogadores melhores no Brasil, um deles... Everton Cebolinha. [Imagens: Fox Sports Brasil].