A famosa série de desenhos animados 'Captain Tsubasa' tinha várias personagens inspiradas em jogadores da vida real. Maradona juntou-se ao 'plantel' criado por Yoicchi Takahashi como Juan Díaz e, num dos episódios, foi recriado o golo do século , que El Pibe apontou frente à Inglaterra no Mundial do México em 1986. [Vídeo: Youtube]