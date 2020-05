A carregar o vídeo ...

David Luiz chegou ao Benfica no mercado de inverno de 2006/07 e por empréstimo. Tal como o brasileiro contou a Record , as águias não colocaram prioridade no contrato e os convites surgiram. Propostas mais vantajosas financeiramente e de vários clubes, incluindo o FC Porto. David Luiz explica por que recusou. [Entrevista: David Novo]