Quando Ronaldo ainda não era CR7 e os espanhóis o chamaram de Custódio

Cristiano Ronaldo só se estreou na equipa principal do Sporting a 14 de agosto de 2002, 11 dias depois deste jogo com o Betis, por isso é normal que ainda poucos soubessem o seu nome, como neste caso, em que os comentadores espanhóis o confundem com Custódio... e apesar de nesta altura ainda não ser 'CR7' a sua 'assinatura' já era bem visível. O Sporting venceu o jogo, por 3-2, com este golo já nos descontos.