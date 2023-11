Quaresma fingiu ser entregador de pizzas, surpreendeu jogadores do GD Árvore e depois deu 'show' no relvado

A carregar o vídeo ...

Ricardo Quaresma foi o primeiro convidado do canal de YouTube 'Shoot for Love', com o vídeo onde o internacional português surge a atingir mais de 2,5 milhões de visualizações. Esta segunda-feira (ontem), o extremo conhecido pela sua famosa trivela voltou a ser convidado pelo canal para comemorar os 1,8 milhões de seguidores naquela plataforma. O craque foi desafiado a fingir ser um entregador de pizza e infiltrar-se num treino do Grupo Desportivo de Árvore, equipa da AF Porto. Depois de surpreender todos os jogadores do clube de Vila do Conde, Quaresma calçou as chuteiras e espalhou 'perfume' pelo relvado, confirmando o lema 'A classe é permanente', que está na base de todos os vídeos deste canal.