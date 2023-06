A carregar o vídeo ...

Ricardo Quaresma revelou, em declarações à TNT Sports Brasil, que gostaria de experimentar jogar no Brasileirão ainda antes do final de carreira, garantindo que chegou a conversar com Santos e Flamengo - este último durante a passagem de Jorge Jesus, em 2019/20 - para rumar a esse campeonato. (Vídeo: TNT Sports Brasil)