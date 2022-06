Quartararo estragou corrida de Aleix Espargaró mas no final houve uma lição de 'fair play'

A carregar o vídeo ...

Aleix Espargaró e Fabio Quartararo são rivais na pista e muito provavelmente vão discutir o título do MotoGP até final, mas este domingo demonstraram que, apesar de tudo, há outros valores mais importantes que se levantam e o 'fair play' está lá no topo. Em Assen, no Grande Prémio da Holanda, Quartararo cometeu um erro que o próprio descreveu como sendo de "principiante" e acabou por atirar o espanhol ao solo. Aleix ainda se levantou e recuperou até 4.º, ao passo que Fabio acabou por desistir. Depois da corrida, o francês foi pedir desculpa ao espanhol e a forma como ambos se falaram diz muito daquilo que deve ser o desporto. Uma lição para reter...