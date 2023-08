A carregar o vídeo ...

O Benfica continua ativo no mercado em busca de um guarda-redes para concorrer com Vlachodimos pela titularidade na baliza do Benfica. O alvo preferido dos encarnados foi Bento, mas as exigências financeiras do Athletico Paranaense complicaram o negócio, pelo que as águias avançaram para uma alternativa ao brasileiro e chegaram a Anatoliy Trubin, que completou ontem 22 anos.