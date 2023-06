A carregar o vídeo ...

A Federação (FPF) partilhou esta segunda-feira um vídeo com os bastidores da festa do futebol feminino que se realizou em maio, na Cidade do Futebol. A prova contou com mais de 900 participantes dos escalões de sub-13 e sub-15, que deram cor a um dia memorável, onde a troca de experiências e convívio eram o principal objetivo. (Vídeo FPF)