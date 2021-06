Quatro golos numa noite de emoções fortes: os melhores momentos do Portugal-França

Portugal empatou a três golos com a França e passou no terceiro lugar do Grupo F. A equipa das quinas entrou mal na segunda parte, sofreu e esteve fora do Europeu durante 13 minutos, mas novo penálti deu o empate a Portugal. A França ainda ameaçou, mas a igualdade perdurou e as equipas aceitaram esse resultado que, no fundo, acaba por ser justo. O grupo F acaba com a França no primeiro lugar, a Alemanha em segundo e Portugal em terceiro. Ronaldo bisou e igualou Ali Daei como melhor marcador de sempre por seleções, com 109 golos!