A FIBA partilhou no Twitter algumas imagens da festa dos adeptos do Benfica no Pavilhão da Luz, este domingo, durante e após o jogo com o Bamberg, que os encarnados derrotaram rumo a um apuramento inédito para a fase de grupos da Liga dos Campeões. "Que altura para estar em Lisboa", pode ler-se na legenda do vídeo.