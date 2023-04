«Que c... queres?»: o momento de tensão entre Rafael Leão, Maldini e Spalletti no Nápoles-Milan

A carregar o vídeo ...

A goleada do Milan no terreno do Nápoles (4-0) , deste domingo, ficou marcada por um momento de tensão entre Rafael Leão, Spalletti e Maldini. Segundo conta a imprensa italiana, tudo aconteceu ao intervalo da partida, no túnel de acesso ao relvado: o treinador do Nápoles não gostou da maneira como o avançado português - que 'bisou' - festejou o seu primeiro golo e repreendeu-o, momentos antes de Maldini, responsável dos rossoneri, sair em defesa do jogador e entrar na discussão: "Estás nervoso mas já ganhaste o campeonato, que c... queres?", terá dito o dirigente italiano. (: Twitter)