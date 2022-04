«Que não tenha de trabalhar hoje»: adepto do Colónia salta da bancada, cai e acaba a rebolar no relvado

A carregar o vídeo ...

Largos minutos depois da louca festa do Villarreal pelo apuramento para as meias-finais da Champions, um adepto com uma camisola do Colónia decidiu invadir o relvado da Allianz Arena e protagonizar um espectáculo... daqueles. Perante o ar perplexo de todos os presentes na casa do Bayern Munique, o adepto em causa, visivelmente 'alterado' (provavelmente pelo excesso de álcool), saltou das bancadas, caiu e torceu o tornozelo, mas nem isso o impediu de, ainda que a coxear bastante, chegar ao relvado antes de... se lançar ao chão.



A situação foi partilhada pelo jornalista Archie Rhind-Tutt, da ESPN, e levou até a um comentário irónico do próprio Colónia. "Pelo bem-estar da sua cabeça e do seu tornozelo, esperamos que não tenha de trabalhar esta manhã", escreveu o clube no Twitter, antes de lançar um pedido: "por favor, não invadam o relvado".