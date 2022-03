A carregar o vídeo ...

Marc Márquez sofreu uma aparatosa queda esta manhã no warm up do GP Indonésia e acabou mesmo por falhar a prova. O piloto espanhol da Honda sofreu um golpe na cabeça, levantou-se algo aturdido e foi transportado de helicóptero para o hospital. Foi depois declarado inapto para a. (Vídeo Twitter)