Quem diz que no futebol não há romance? Adeptos rivais trocam números... com ajuda de steward

Este vídeo prova que um estádio de futebol, mesmo estando em lados diferentes da barricada, pode também ser palco para um momento de romance. Aconteceu no intervalo do Barnsley-Bolton, da League One inglesa, quando um fã da equipa visitante conseguiu 'sacar' o número de uma adepta contrária... com a ajuda de um steward. Não sabemos muito bem como se terá dado o processo de troca de olhares, até porque os dois adeptos estão bem distantes um do outro, mas que o 'clima' aconteceu... disso não há dúvidas!