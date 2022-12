Quem é a mulher que tanto abraçou Messi durante a festa no relvado? História afinal estava mal contada

A carregar o vídeo ...

As imagens da festa da Argentina após a vitória frente à França no final do Mundial'2022 já foram vistas e revistas por milhões de adeptos mas há sempre algo para esclarecer. No domingo, ainda no relvado, Messi foi abraçado com grande emoção por uma mulher que muitos disseram ser a sua mãe. Só que não é. Trata-se de Antonia Farías, cozinheira de 42 anos, que trabalha com a seleção albiceste há 10 anos. A mãe do craque - Celia Maria Cuccittini - também lá esteve mas neste momento que tanto deu que falar a protagonista foi outra. Um dia que não esquecerá.