O espanhol Álvaro Fernández, de 20 anos, é o alvo dos encarnados tendo em vista o reforço do plantel na posição de defesa-esquerdo. O jovem representa o Granada (soma 13 jogos, cinco deles como titular) por empréstimo do Manchester United até final da temporada, sem qualquer opção de compra fixada e com os ingleses a poderem resgatar o jogador em janeiro.