Quem é Bento, o guarda-redes desejado pelo Benfica que tem selo de aprovação de Ederson e Alisson

A contratação de Bento, guarda-redes do Athletico Paranaense, será, tudo indica, uma das próximas a ficar garantida pelo Benfica. Em matéria de reforços, este é o dossiê que centra as atenções da SAD liderada por Rui Costa e o que está mais avançado. Este guarda-redes, de 24 anos, recebeu elogios de Ederson e Alisson na recente passagem de ambos por Portugal no jogo da Seleção brasileira.