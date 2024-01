Quem é Marcos Leonardo, alvo do Benfica para o ataque

A carregar o vídeo ...

O mercado de janeiro promete trazer novidades no ataque do Benfica. Os encarnados preparam-se para apresentar uma proposta formal por Marcos Leonardo, avançado do Santos, e segundo o 'Globoesporte' já consultaram o jogador e mostraram-se dispostos a colocar em breve em cima da mesa uma oferta entre os 15 e os 20 milhões de euros. Aliás, ao que Record apurou, Fernando Brito, agente do jogador, esteve na Luz a convite de Rui Pedro Braz para assistir ao último jogo das águias, diante do Famalicão.